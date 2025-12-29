Общество

Власти Волгограда закупают подушки для обустройства ПВР

Общество 29.12.2025 06:55
0
В мэрии Волгограда разыскивают предпринимателей, готовых помочь с обустройством пунктов временного размещения граждан. Власти объявили аукцион на поставку спальных принадлежностей. Он был накануне размещён на Госзакупках.

Компании, победившей в открытом конкурсе, предстоит передать заказчику 400 подушек стоимостью 510 рублей каждая. Вся партия должна быть произведена на территории России. Кроме того, к изделиям применяются строгие требования по антиаллергенным свойствам.

Отметим, итоги аукциона будут подведены к середине января 2026 года. Подушки должны быть поставлены в течение 10 дней после даты подписания контракта. На эти цели власти выделили 182 тыс. рублей.

Фото сгенерировано GigaChat

