Волгоградская область заняла 29-е место в итоговом рейтинге регионов

23.12.2025
Волгоградская область сохранила прошлогоднее место в итоговом рейтинге регионов по версии РИА Рейтинг. В исследовании за 2025 год она расположилась на 29-м месте с показателем 58,98 балла. В рейтинге за 2024 год волгоградский регион был на таком же месте, но с другим количеством баллов – 56,52. 

Первое место по традиции заняла Москва со значением 86,81 балла. В тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург – 85 баллов и Московская область – 81,88 балла. Самой отстающей стала Ингушетия с показателем всего 25,78 балла. 

Как отметили составители, исследование было составлено на основе позиций регионов в нескольких рейтингах за этот год, которые отражают социальную и экономическую ситуацию, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, рынок труда и приверженность населения здоровому образу жизни.


