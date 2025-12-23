Волгоградская область заняла 29-е место в итоговом рейтинге регионов

Волгоградская область сохранила прошлогоднее место в итоговом рейтинге регионов по версии РИА Рейтинг. В исследовании за 2025 год она расположилась на 29-м месте с показателем 58,98 балла. В рейтинге за 2024 год волгоградский регион был на таком же месте, но с другим количеством баллов – 56,52.
Первое место по традиции заняла Москва со значением 86,81 балла. В тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург – 85 баллов и Московская область – 81,88 балла. Самой отстающей стала Ингушетия с показателем всего 25,78 балла.
Как отметили составители, исследование было составлено на основе позиций регионов в нескольких рейтингах за этот год, которые отражают социальную и экономическую ситуацию, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, рынок труда и приверженность населения здоровому образу жизни.