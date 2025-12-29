



Предстоящие праздники грозят обернуться для здоровья многих волгоградцев настоящим вызовом. Медики предостерегли жителей региона от переедания.

По информации кандидата медицинских наук Федора Евдокимова, перенасыщенный приём пищи требует от организма мобилизации дополнительных сил и в какой-то степени сравним с ответом на болезнь. В частности, для пищеварения значительная часть крови уходит в ЖКТ, что лишает её другие органы.

Сильнее всего от этого процесса может пострадать сердце. В частности, на фоне оттока крови миокарду не хватать кислорода. Начинает учащаться сердцебиение, провоцируется дополнительная нагрузка на орган. Впоследствии это может привести к сердечному приступу.