Смелее! Реставратора «без комплексов» вновь ищут для администрации Волгоградской области





В Волгограде региональные власти не теряют надежды найти подрядчика, готового взяться за ремонт помещений в историческом здании обкома КПСС, где сейчас располагается администрация Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», дважды аукцион не сыскал желающих заработать 246,5 млн рублей. В настоящее время чиновники открыли новую попытку.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о планах по реставрации этого объекта культурного наследия. В рамках госконтракта подрядной организации необходимо привести в порядок исторический зал облисполкома и обкома КПСС, а также холл и коридоры правого крыла региональной администрации.

В перечень работ были включены восстановление напольного покрытия и отделки стен, реставрация лестничных маршей с воссозданием утраченных и повреждённых элементов декора.

Особое внимание должно быть уделено актовому залу, где, помимо ремонта, появится видеостена для проведения онлайн-совещаний. Чтобы политические функционеры могли заседать здесь со всеми удобствами, была предусмотрена замена кресел.





Третья попытка отбора специализированных организаций заставила специалистов внести в проектно-сметную документацию некоторые корректировки.

- Уменьшена сумма аванса, которую получит исполнитель — согласно новым условиям это 10% от цены. Пропорционально сокращена и сумма обеспечения исполнения контракта, которую должен перечислить исполнитель на счет заказчика на случай недобросовестного исполнения обязанностей, - пояснили журналистам в облкомстрое.

Отметим, ранее попытки найти компанию-реставратора предпринимались властями в ноябре 2024 и феврале 2025 года. На оба аукциона так и не заявилась ни одна организация. Доподлинно не известно, что вызвало такую робость специалистов, однако в случае если третья попытка всё же увенчается успехом, работы под взором руководства региона должны быть выполнены к 1 сентября 2026 года.