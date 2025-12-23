Перекусы волгоградцев в общепите подорожали на 14,5%





Волгоградстат 23 декабря обнародовал данные по обороту общественного питания на территории Волгоградской области. По информации статистиков, за 10 месяцев 2025 года жители региона проели в кафе и ресторанах 36,8 млрд рублей.

Сравнивая цифры периода с января по октябрь 2025 года с показателями такого же периода, но в 2024 году, статистики констатируют – в общепите волгоградцы с начала этого года оставили на 14,5% больше денег. При этом не отмечается, стали ли потреблять больше еды в Волгоградской области, в связи с чем логично предположить, что обороты общепита растут за счет роста цен.

Также сообщается, что перекусывать волгоградцы по-прежнему предпочитают в заведениях, которые держат представители МСП (67,3%, или 24,7 млрд рублей). Вклад крупного и среднего бизнеса составил 32,7%, или 12,1 млрд рублей.