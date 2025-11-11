Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка леса





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, по результатам которой вскрылось незаконное включение территории леса в границы населенного пункта. Как уточнили в ведомстве, лесной массив без каких-либо оснований был внесен в состав поселка Килякова в Среднеахтубинском районе.

Установлено, что решение включении в состав поселка территории леса площадью около 2,5 тыс. кв. метров было принято незаконно депутатами Среднеахтубинской районной думы Волгоградской области – ими был утвержден соответствующий генеральный план Ахтубинского сельского поселения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой был принесен протест на противоречащие закону положения нормативно-правового акта. Депутаты в итоге исключили лес из состава Киляковки.

- Решением представительного органа местного самоуправления участок территории Среднеахтубинского лесничества исключен из состава земель населенного пункта, - сообщили в пресс-службе Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре.

