В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублей

Общество 11.11.2025 09:32
В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги наведения порядка в сфере ЖКХ. По информации надзорного органа, за неполный 2025 год УК, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации «наработали» на 341 постановление о некачественных услугах, а размер назначенных штрафов перевалил за 40 млн рублей.

- Среди наиболее частых нарушений — несоблюдение лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, требований правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, — сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Несмотря на чувствительные санкции, участники жилищно-коммунального рынка продолжают нарушать закон, набирая штрафы не сбавляя темпов. Так, только в октябре инспекторы вынесли 34 постановления, предусматривающие наказание в виде штрафов общим объёмом 3,8 млн рублей.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о жалобах волгоградцев на работу управляющих компаний. Так, в Красноармейском районе Волгограда даже несмотря на публикации в СМИ, внимание прокуратуры и проверки муниципальной жилищной инспекции не удаётся наладить теплоснабжение дома № 29 на ул. Бахтурова. Более того, из-за затопленного кипятком подвала и отсутствия тепла в жилых помещениях волгоградцев начались короткие замыкания. Одна из квартир, где проживает жена бойца СВО, осталась без электричества. Хозяйка вынуждена была съехать к согласившимся приютить её родственникам.

