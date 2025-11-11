Общество

Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябре

11.11.2025
По данным сервиса бронирования отелей и квартир TVIL.RU, Волгоград входит в десятку самых востребованных туристических направлений в ноябре. 

В текущем месяце популярность отдыха в апартаментах выросла на 16% по сравнению с показателями прошлого года. Путешественники уже бронируют жилье на срок от 2 до 5 ночей. Стоимость проживания составляет от 3,1 до 5,3 тыс. рублей в сутки. 

Помимо Волгограда в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Сочи, Кисловодск, Калининград, Пятигорск и Ялта.

Напомним, за девять месяцев 2025 года Волгоградскую область посетили более 1,63 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее. К 2030 году в Волгоградкой области рассчитывают на увеличение турпотока до 3 млн человек, к 2036 году – до 5,4 млн.


Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

