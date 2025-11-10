Общество

В Волгограде вернули к жизни уникальный фонтан «Красные птицы» у ГДЮЦ

10.11.2025 19:42
Сегодня, 10 ноября, в Волгограде после масштабной реставрации запустили уникальный мозаичный фонтан «Красные птицы», расположенный у здания городского детско-юношеского центра. Как сообщает V102.RU, рабочие буквально вернули к жизни сооружение, которое долгие годы находилось в нерабочем состоянии.



Несмотря на то, что сейчас ноябрь, погода в Волгограде позволяет опробовать фонтан в работе.

Напомним, что создателем фонтана-бассейна «Красные птицы», который расположен перед центральным входом ГДЮЦ, является известный художник Петр Чаплыгин. Фонтан выполнен в абстрактной манере из цветной смальты. В 80-е, когда был открыт Дворец пионеров – так тогда назывался детско-юношеский центр, «Красные птицы» фактически стали символом этого комплекса. 

Фонтан долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. На его ремонт было выделено 19,2 миллиона рублей. Чтобы запустить сооружение потребовалось восстановить чашу, включая гидроизоляцию, уложить новые керамогранитные плиты. Также была отремонтирована скульптурная композиция в центре сооружения, заменено насосное оборудование, проложены новые водопроводы и обустроена система фильтрации воды.


