Общество

ВЦИОМ: 54% россиян безразличны или одобряют блокировку зарубежных мессенджеров

Общество 11.11.2025 05:57
0
11.11.2025 05:57


Аналитический центр ВЦИОМ поделился смелыми результатами опроса населения об отношении граждан к ограничениям на работу в России зарубежных мессенджеров и соцсетей. По данным специалистов, нейтрально или же с одобрением к соответствующим действиям властей относятся 54% населения.

- Почти четверть россиян (24%) поддерживают блокировку иностранных цифровых платформ, еще около трети (30%) относится к таким мерам безразлично, - приводят данные исследования журналисты «Парламентской газеты».

Эксперты также заверяют, что лишь 40% граждан страны выступают против такого рода запретов.

При этом 34% россиян откровенно заявили представителям аналитического центра, что блокировки положительно влияют на развитие отечественных сервисов, 28% отмечают, что на их жизнь ограничения никак не повлияли, а 16% видят в происходящем отрицательный эффект.

Комментарии
Лента новостей

10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:01
Волгоградцам напомнили об индексации страховых пенсий с 1 январяСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде очевидцы сообщили о ночной перестрелке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
05:57
ВЦИОМ: 54% россиян безразличны или одобряют блокировку зарубежных мессенджеровСмотреть фотографии
21:47
Май в ноябре? В Волгограде из-за аномального тепла зацвела клубникаСмотреть фотографии
21:06
Таинственный город: известный фотограф совершил прогулку по туманным улицам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
Осужден субподрядчик за фиктивное благоустройство пл. Павших Борцов в ГородищеСмотреть фотографии
20:00
«Со мной сводят счёты»: главбух Быковской ЦРБ обвинила главврача в фиктивном трудоустройстве сотрудниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгограде вернули к жизни уникальный фонтан «Красные птицы» у ГДЮЦСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
18:48
«Делаем все возможное»: жителям Котово и двух сел обещают вернуть воду в ближайшее времяСмотреть фотографии
18:32
Нашли место? Монумент Вучетича «Перекуем мечи на орала» установят на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
17:37
Полицейским Волгоградской области спустя полгода представили новое руководствоСмотреть фотографии
17:08
Операторов планируют освободить от ответственности при массовых отключениях связиСмотреть фотографии
16:46
Размер больничного для волгоградцев вырастет до 6,8 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полицейские рассказали, как отметили свой деньСмотреть фотографии
16:07
Где платят больше? В Волгоградской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом суд заставил бизнес-леди вернуть освоенный для галочки грантСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налоговСмотреть фотографии
13:12
Центр управления регионом празднует 5-летие в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 местоСмотреть фотографии
12:43
Москвич убил выстрелом в голову волгоградского рыбака в Астраханской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 