



Аналитический центр ВЦИОМ поделился смелыми результатами опроса населения об отношении граждан к ограничениям на работу в России зарубежных мессенджеров и соцсетей. По данным специалистов, нейтрально или же с одобрением к соответствующим действиям властей относятся 54% населения.

- Почти четверть россиян (24%) поддерживают блокировку иностранных цифровых платформ, еще около трети (30%) относится к таким мерам безразлично, - приводят данные исследования журналисты «Парламентской газеты».

Эксперты также заверяют, что лишь 40% граждан страны выступают против такого рода запретов.

При этом 34% россиян откровенно заявили представителям аналитического центра, что блокировки положительно влияют на развитие отечественных сервисов, 28% отмечают, что на их жизнь ограничения никак не повлияли, а 16% видят в происходящем отрицательный эффект.