Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет





Волгоградцы в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90. Данный показатель является самым наименьшим за последние 20 лет согласно рабочему календарю.

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, это стало возможным благодаря переносу выходных. Так, 31 декабря станет нерабочим за счёт воскресенья 4 января, а суббота 3 января будет перенесена на 9 января. Всего волгоградцам предстоит отдохнуть на новогодние праздники 12 дней.

После окончания длительных выходных в запасе работающих по пятидневке волгоградцев останется еще 19 рабочих дней. Январь в 2026 году будет самым коротким рабочим месяцем в году.