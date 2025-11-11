Общество

Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет

11.11.2025 08:00
Волгоградцы в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90. Данный показатель является самым наименьшим за последние 20 лет согласно рабочему календарю. 

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, это стало возможным благодаря переносу выходных. Так, 31 декабря станет нерабочим за счёт воскресенья 4 января, а суббота 3 января будет перенесена на 9 января. Всего волгоградцам предстоит отдохнуть на новогодние праздники 12 дней. 

После окончания длительных выходных в запасе работающих по пятидневке волгоградцев останется еще 19 рабочих дней. Январь в 2026 году будет самым коротким рабочим месяцем в году.

10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:01
Волгоградцам напомнили об индексации страховых пенсий с 1 январяСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде очевидцы сообщили о ночной перестрелке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
05:57
ВЦИОМ: 54% россиян безразличны или одобряют блокировку зарубежных мессенджеровСмотреть фотографии
21:47
Май в ноябре? В Волгограде из-за аномального тепла зацвела клубникаСмотреть фотографии
21:06
Таинственный город: известный фотограф совершил прогулку по туманным улицам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
Осужден субподрядчик за фиктивное благоустройство пл. Павших Борцов в ГородищеСмотреть фотографии
20:00
«Со мной сводят счёты»: главбух Быковской ЦРБ обвинила главврача в фиктивном трудоустройстве сотрудниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгограде вернули к жизни уникальный фонтан «Красные птицы» у ГДЮЦСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
18:48
«Делаем все возможное»: жителям Котово и двух сел обещают вернуть воду в ближайшее времяСмотреть фотографии
18:32
Нашли место? Монумент Вучетича «Перекуем мечи на орала» установят на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
17:37
Полицейским Волгоградской области спустя полгода представили новое руководствоСмотреть фотографии
17:08
Операторов планируют освободить от ответственности при массовых отключениях связиСмотреть фотографии
16:46
Размер больничного для волгоградцев вырастет до 6,8 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полицейские рассказали, как отметили свой деньСмотреть фотографии
16:07
Где платят больше? В Волгоградской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом суд заставил бизнес-леди вернуть освоенный для галочки грантСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налоговСмотреть фотографии
13:12
Центр управления регионом празднует 5-летие в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 местоСмотреть фотографии
12:43
Москвич убил выстрелом в голову волгоградского рыбака в Астраханской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 