«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под Волгоградом





Жители Ерзовки Городищенского района Волгоградской области вынуждены по несколько часов стоять в длинной очереди, чтобы попасть в почтовое отделение № 403010, расположенное на улице Ленина, 1а.







Как рассказали ИА «Высота 102» жители населенного пункта, такое безобразие происходит в рабочем поселке с сентября этого года, когда почтовое отделение перешло на сокращенный график работы. Теперь почта открывается всего 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, но работает не целый день, а лишь до 14-30 ч.



– Так как почтальонов практически нет, жители сами вынуждены приходить на почту – кто за пенсией, кто за квитанциями, кому надо получить или отправить письмо, посылку. Но им приходится выстаивать вот такие очереди. Выдерживают не все. Особенно тяжело пожилым людям. А бывает и такое, что люди стоят, а, когда уже очередь подходит, то отделение закрывается у них прямо перед носом, - негодуют жители Ерзовки.



Пожилые люди не скрывают своего возмущения.

– Мы уже думали, что все очереди отстояли в Советском Союзе. Получается, рано обрадовались. А что будет зимой? Даже страшно представить, как мы будем здесь на ветру мерзнуть, – делятся люди.

Редакция ИА «Высота 102» запросила разъяснения данной ситуации в «Почте России». И вот какой ответ был получен на официальный запрос:

– Измененный график работы почтового отделения № 403010 в рабочем посёлке Ерзовка - временная ситуация, пока мы укомплектовываем штат. Сейчас мы дополнительно привлекли к обслуживанию жителей сотрудников почтамта, они доставляют пенсии, социальные пособия и корреспонденцию на дом. Параллельно руководство УФПС Волгоградской области принимает все необходимые меры, чтобы отделение вернулось к работе в обычном режиме. Это приоритетно. Приносим извинения за доставленные неудобства, – пояснили в организации.

