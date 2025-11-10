Май в ноябре? В Волгограде из-за аномального тепла зацвела клубника

В Волгограде из-за аномально теплой погоды в ноябре зацвела клубника. Читатели ИА «Высота 102» поделились фото цветущего растения и уже вполне сформировавшихся ягод.
По словам автора фото Алексея Коптева, данный факт был запечатлен 8 ноября в Жилгородке Дзержинского района.
Напомним, что в прошлом году в Волгоградской области клубнику также собирали до поздней осени. Так, жительнице города Новоаннинский удалось собрать спелые ягоды в октябре.
Фото Алексея Коптева
