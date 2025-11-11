Жителям Котово и двух сел возвращают воду

Сегодня, 11 ноября, в 4-00 ч. завершены работы на водоводе Филино-Котово по врезке узла запорной арматуры. Началось заполнение системы. Об этом сообщили районные власти. Напомним, ранее жителей Котово, Нижних Коробков и Ефимовки предупредили о планируемых работах и временном отключении ресурса.
Воду обещали перекрыть утром 10 ноября, хотя жители Котово сообщали об ее исчезновении еще 9 ноября.
Работы на водоводе шли без перерыва, в том числе и в ночное время. На период проведения работ был организован подвоз питьевой и технической воды по заявкам жителей.