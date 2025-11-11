Волгоградцам напомнили об индексации страховых пенсий с 1 января





Жителям Волгоградской области с началом 2026 года на 7,6% проиндексируют страховые пенсии. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

- Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8%, и наконец 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур, - рассказала парламентарий в беседе с Lenta.ru.

Она также уточнила, что средства на индексацию страховых пенсий уже заложены в бюджет в первом чтении. Всего в России 43 млн пенсионеров, и все они получат повышение выплат в 2026 году.