Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионы





В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силы ПВО не задействовались для уничтожения беспилотников. По данным Минобороны, ночью было сбито 37 украинских БПЛА самолетного типа над семью регионами России. Волгоградской области среди них не оказалось.

Атаки были зафиксированы в Ростовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Саратовской, Липецкой и Калужской областях, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Отметим, в Волгограде аэропорт 11 ноября больше 5 часов не отправлял и не принимал самолеты. Такой режим в регионе действовал до 05:33 мск.