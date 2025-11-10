Фотограф Геннадий Гуляев, как это и водится за творческими людьми, использует любую возможность, чтобы пополнить архивы свежими снимками. И 10 ноября это стало возможным по случаю нового тумана в Волгограде.

Утром рабочего понедельника на улицы региональной столицы вновь опустилась белая пелена, маскируя крыши домов и наводя на горожан противоречивые настроения.





Туман – вероятно, одно из самых «таинственных» природных явлений. Не от того, что мы не догадываемся о его происхождении, а потому, что именно такая погода (пожалуй, даже сильнее дождя) может влиять на настроения. Кто-то радуется туману и с улыбкой вспоминает заплутавшего героя сказки Сергея Козлова. Другой, вглядываясь в бездну, придается глубокому сплину. Третий продолжает свой бег, как будто и не замечая того, как преобразились привычные виды.





Бесспорно туман в Волгограде хорош тем, что, как будто поглощая шум города, он дарит ему особенное, торжественное спокойствие, напоминает о вечном и преходящем. В такие мгновения город на Волге выглядит особенно загадочно и величественно.





















Фото: Геннадий Гуляев