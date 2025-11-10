«Со мной сводят счёты»: главбух Быковской ЦРБ обвинила главврача в фиктивном трудоустройстве сотрудников





В Волгоградской области скандал, связанный с махинациями в «Быковской ЦРБ», продолжает набирать обороты. На фоне обвинений сотрудников в адрес главного бухгалтера о вымогательстве денежных средств, а также поручения председателя СК России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела, главный финансист учреждения прервала молчание, заподозрив коллег в сведении счётов.





Женщина рассказала, что с 2023 года в учреждении сменился главврач, после чего она обнаружила многочисленные нарушения, связанные с назначением на должности «мёртвых душ», а также неправомерным начислением федеральных доплат «любимчикам».

– Все кто запечатлён в растиражированном СМИ видеообращении от 6 ноября, – это те люди, которым главврач Филиппова назначала федеральные выплаты в размере 30-50 тыс. рублей. Для этого она даёт им медицинские должности, по которым они фактически не работают. Также беспредел творится при назначении выплат сотрудникам, которые в учреждении вообще ни разу не появлялись, – отметила специалист.

По информации главбуха, перечисленные ею махинации руководитель ЦРБ якобы проворачивала совместно с активистами, обратившимися в СК. Она же, с ее слов, пыталась помешать расхищению денежных средств, отказываясь подписать соответствующие финансовые документы. Именно на этой почве, настаивает женщина, и возник конфликт с обвинениями, которые были замечены руководством СК в Москве.

Бухгалтер также пожаловалась на то, что долгое время её пытались выжить из больницы. В частности, она обвинила своих оппонентов в ограничении доступа в рабочее помещение, применении физической силы, уничтожении и подтасовке документов.





- Моё видеообращение по поводу беспредела – последний шанс остановить это. Я очень прошу обратить внимание на то, что творится, на эту травлю и запугивание, - подчеркнула главный финансист учреждения.

Отметим, ранее редакция рассказывала о видеообращении, записанном сотрудниками «Быковской ЦРБ». В настоящее время СУ СК России по факту озвученных в нём доводов расследует уголовное дело.

Фото и видео: Волгоград / t.me