Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской области

По итогам октября топ дефицитных профессий в Волгоградской области возглавили токари. И, это несмотря на то, что им готовы платить 200 тысяч рублей в месяц. В первую пятерку дефицитных специальностей в регионе также попали электрогазосварщики, монтажники, маляры и штукатуры.
В топ самых дефицитных и востребованных профессионалов в Волгоградской области вошли в большинстве своём представители различных рабочих и технических специальностей, медицины и розницы.
Работодатели по-прежнему ищут сантехников, врачей, пекарей, продавцов и дворников. Последним готовы платить 28 тысяч в месяц. Врачам предлагают 84 тысячи, а сантехники могут заработать 119, утверждают аналитики.
- Рост зарплат продолжается, но уже не за счёт «гонки», а точечно – там, где дефицит наиболее острый: в производстве, строительстве, ремонте и техническом обслуживании. Финансовые возможности бизнеса ограничены, поэтому работодатели всё чаще комбинируют ЗП с нематериальными преимуществами: жильём, транспортом, обучением, -так описали эксперты сложившуюся ситуацию на рынке труда.