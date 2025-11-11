Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО Волгограда

В ЦПКиО Волгограда усиливаются меры безопасности в рамках антитеррористической защищенности. В зоне отдыха закрываются три второстепенных входа в парк, расположенные вдоль ул. Батальонной. Свободный проход гостей будет осуществляться только через следующие входные группы:
— главный вход со стороны ТЦ Европа Сити Молл
— вход парка «Дружба: Волгоград – Баку»
— вход рядом с большим автодромом
— со стороны стадиона «Волгоград Арена»
— вход со стороны снежных горок.
Кроме того, для проведения общегородских мероприятий будут установлены арочные металлодетекторы. Также планируется оборудовать стационарные детекторы на входных группах с максимальным пешеходным трафиком и установить пункты ЧОП на каждом входе. Будет увеличено и количество камер видеонаблюдения – сейчас их 150, а станет 230.
В администрации парка отметили, что еще одним поводом для усиления мер безопасности стал вандализм. Хулиганы ломают лавочки, наносят граффити. Зафиксировано, что они проникают в парк ночью через второстепенные входы вдоль улицы Батальонная.
Фото Мой Парк t.me