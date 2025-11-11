Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасность

Утром 11 ноября волгоградцы начали массово получать смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-за приближающихся дронов в регионе введён режим опасности атаки БПЛА.
– В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, –говорится в рассылке.
Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 7:00. Ранее, примерно в 05:40, уведомления от РСЧС сообщали о снятии режима беспилотной опасности, действовавшей минувшей ночью.
Отметим, что, как сообщает ИА «СарИнформ», тревожные сирены утром 11 ноября сработали ив Саратове.