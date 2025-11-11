В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детей





В Волгограде СК завершил следственные действия в отношении одного из местных жителей. По версии правоохранителей, мужчина превратил в боксерскую грушу собственных детей. Отец годами издевался над несовершеннолетними, пока об этом не узнали следователи.

- Обвиняемый является родным отцом девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Начиная с января 2023 года и на протяжении более двух лет он систематически подвергал детей физическому и психологическому насилию. Мужчина регулярно наносил им множественные побои руками, ногами и различными предметами, унижал, угрозами подавлял волю и создавал у потерпевших состояние постоянного страха и беспомощности, — сообщили в региональном Следкоме.

Спасти школьников удалось лишь благодаря вниманию медиков. После получения очередных побоев один из детей обратился к врачу, который сообщил о подозрительных травмах в компетентные органы.

Дети были оперативно изъяты, а глава семейства, осознав, что он может стать фигурантом уголовного дела, попытался уехать из России. Впоследствии он был задержан на границе органами правопорядка.

Отметим, в настоящее время мужчина находится в СИЗО. В отношении него выдвинуты обвинения в истязании малолетних детей, а также неисполнении обязанности по их воспитанию. Мужчине может грозить до 7 лет тюрьмы. Материалы уголовного дела переданы в суд.