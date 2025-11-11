Происшествия

В Волгограде очевидцы сообщили о ночной перестрелке на ул. Штеменко

Происшествия 11.11.2025 06:32
11.11.2025 06:32


В Краснооктябрьском районе Волгограда поздним вечером 10 ноября местных жителей напугала серия звуков похожих на выстрелы. Как рассказали очевидцы произошедшего, инцидент случился напротив одного из домов по улице Штеменко. 



В появившемся в соцсетях ролике отчетливо слышно несколько выстрелов. Судя по кадрам, инцидент произошёл на проезжей части. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства перестрелки. 

В Главке МВД уточнили, что о стрельбе в дежурную часть сообщили местные жители. 

Видео: Волгоград / t.me

