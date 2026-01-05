Отказавшихся улетать на юг лебедей отвезли в Анапу на поезде

Двух лебедей, которые по различным причинам не решились на традиционный перелет в теплые края, увезли на юг поездом «Красноярск — Анапа». В Приволжской железной дороге рассказали, что птичью пару, которая зимой могла замерзнуть, спасли волонтеры из соседней Саратовской области.

Известно, что у одной из птиц так называемые «ангельские крылья» — это врожденная патология, которая не позволяет летать. Второй лебедь не улетел до морозов по неизвестной причине.

Пернатых разместили в теплом помещении, где они ждали отправки для профессионального ухода в специализированный центр в Анапе. Повезли их поездом, который проходит через Саратовскую область. Птицы под наблюдением поездной бригады поехали на юг в вагоне, где есть услуга по перевозке животных.

Сегодня, 5 января, они приехали в Анапу на свое постоянное жилище.

Напомним, что в Волгоградской области в начале 2026 года также спасли лебедя, который попал в беду. Местные жители и волонтеры в Калачевском районе вызволили из ледяного плена раненного лебедя, который отбился от стаи.





