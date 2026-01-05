Волгоградцам с 1 марта разрешат позже оплачивать коммунальные услуги

Сроки оплаты коммунальных услуг в Волгоградской области с 1 марта 2026 года увеличатся. Если сейчас крайний день оплаты установлен 10-го числа каждого месяца, то с весны можно будет платить по счетам за ЖКУ до 15-го числа.

Как уточнили в профильном комитете обладмина, такая мера направлена на то, чтобы граждане, которые получают зарплату 10-11 числа могли спокойно заплатить за коммуналку без начисления пеней. По мнению специалистов, это повысит собираемость платежей.





