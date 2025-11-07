Общество

В Волгоградской области речная навигация на Волге завершится 20 ноября

Общество 07.11.2025 06:10
Росводресурсы провели очередное заседание межведомственной комиссии, посвящённое работе Волжско-Камского каскада гидроузлов. По информации специалистов, речная навигация завершится на Волге 20 ноября.

- По всему каскаду сохраняется устойчивая межень, из-за теплой затяжной осени водохранилища еще не покрылись льдом. По данным Росгидромета, установление ледостава для подавляющего большинства водохранилищ ожидается в период с 23 по 30 ноября – на 2-3 дня позже, чем в прошлом году. Самый поздний срок формирования ледостава прогнозируется на Саратовском (до 16 декабря) и Волгоградском (до 25 декабря) водохранилищах, - говорится в сообщении федерального агентства.

Также эксперты поделились данными о притоке воды. В октябре он оказался на 36% меньше нормы – всего 9,54 км3. Маловодие продолжится и в ноябре. В этом месяце приток прогнозируется в объёме 76% нормы. Несмотря на нехватку воды, специалисты пообещали сделать всё возможное для того, чтобы речной флот успел выполнить все задачи перед завершением судоходного сезона. Следующее заседание межведомственной рабочей группы Росводресурсы состоится до 10 декабря 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

