18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подростка

В Волгограде задержан 18-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в уличном грабеже. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 24 октября 2025 года у одного из жилых домов по ул. Белинского в Кировском районе к ее 16-летнему сыну подбежал парень и под угрозой ножа потребовал отдать ему мобильный телефон. Подросток испугался и выполнил требование грабителя.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъят. Материалы переданы в следственные органы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области