В Тракторозаводском районе Волгограда на территории предприятия в ходе работ по очистке печи погиб один работник, второй получил тяжелые травмы. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 28 октября, в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следственного органа, ЧП на предприятии произошло днем 24 октября.

- При выполнении работ по очистке рукавного фильтра печи-пульверизатора от алюминиевого порошка произошло возгорание. В результате двое работников получили термические ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение медицинского учреждения, где один из них спустя непродолжительное время скончался. За жизнь второго пострадавшего в настоящее время борются врачи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Назначены ряд экспертиз, в ходе которых будет установлено, по какой причине произошло возгорание и были ли допущены нарушения при производстве работ.

Известно, что погибший был сотрудником подрядной организации.





