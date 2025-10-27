В Волжском частично закроют мост через ж/д пути

Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Волжский начнется завтра, 28 октября. С 9 часов утра до 17-00 ч. 21 ноября будет частично ограничено движение пешеходов по сооружению, которое соединяет территорию Волжского абразивного завода с улицей Кирова.
В ходе ремонтных работ будет произведена замена гидроизоляции мостового перехода, уложено новое асфальтовое покрытие, выполнено усиление и покраска ограждения, уточнили в Приволжской железной дороге.
Фото Приволжской железной дороги (архив)
