Расследования

В Волжском частично закроют мост через ж/д пути

Расследования 27.10.2025 20:48
0
27.10.2025 20:48


Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Волжский начнется завтра,  28 октября. С 9 часов утра до 17-00 ч.  21 ноября будет частично ограничено движение пешеходов по сооружению, которое соединяет территорию Волжского абразивного завода с улицей Кирова.

В ходе ремонтных работ будет произведена замена гидроизоляции мостового перехода, уложено новое асфальтовое покрытие, выполнено усиление и покраска ограждения, уточнили в Приволжской железной дороге.

Фото Приволжской железной дороги (архив)

Лента новостей

21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
20:48
В Волжском частично закроют мост через ж/д путиСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом молодая жена участника СВО оставила мужа без 4 миллионовСмотреть фотографии
20:09
Прокуратура осадила захотевшую нажиться на жильцах волгоградскую предпринимательницуСмотреть фотографии
19:38
Пассажиров круизного лайнера неожиданно высадили в загадочном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыхаСмотреть фотографии
18:48
Четырехкилометровая пробка парализовала часть ВолгоградаСмотреть фотографии
18:34
Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцевСмотреть фотографии
17:57
Житель Камышина сознался в жестоком убийствеСмотреть фотографии
17:22
Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом годуСмотреть фотографии
17:05
Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»Смотреть фотографии
16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
15:23
«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за ВолгойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидовСмотреть фотографии
15:06
«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцамСмотреть фотографии
14:52
Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в ТаиландеСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назвали имя лучшего водителя таксиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземельеСмотреть фотографии
13:41
В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиянСмотреть фотографии
13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
 