Волгоградский областной суд ужесточил приговор одному из участников преступной группы, которые легализовали в России пребывания иностранцев через фиктивное отцовство. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, за это преступление Ленинским районным судом ранее были осуждены трое - Бахтиёр Дадобоев, Алена Политаева и Светлана Казаченко. Каждый получил по 2 года колонии общего режима. Приговор был обжалован сторонами защиты и обвинения.

Следствием и судом установлено, что 8 иностранцев, которые хотели оформить вид на жительство в России в упрощенном порядке, нашел в Москве Дадобоев. Он предложил им помощь в установлении фиктивного отцовства за определенную сумму. Иностранцы согласились. Далее в дело вступила Политаева, которая нашла в Волжском Светлану Казаченко, предложив ей за деньги оформить фиктивное отцовство в отношении её 8 несовершеннолетних детей. Казаченко ответила согласием.

Все необходимые для этого документы были поданы в отдел ЗАГС Ленинского района Волгоградской области. В результате всем детям были выданы обновлённые свидетельства о рождении и установлении отцовства. После этого иностранцев Дадобоев отправил в Москву.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Ленинского районного суда Волгоградской области в отношении Дадобоева изменил. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.





