Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволен

В Ростове-на-Дону суд признал виновным работника железной дороги в умышленном избиении одного из пассажиров. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина после инцидента на вокзале «Ростов-Главный» был уволен.

Со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру издание сообщает, что конфликт произошёл на входе в здание вокзала из-за отказа пассажира пройти повторный досмотр. В ходе конфликта работник ООО «РЖД-ТБ» применил силу. Происшествие затем легло в основу уголовного дела.

– Железнодорожный районный суд признал работника виновным по статье 112 УК РФ, однако сразу после вынесения приговора увольнение не последовало. Прокуратура направила руководству организации представление с требованием прекратить трудовые отношения с сотрудником. После рассмотрения замечания работодателем трудовой контракт был расторгнут, и работник официально лишился работы, – передают ростовские журналисты.