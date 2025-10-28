Федеральные новости

Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволен

28.10.2025 12:32
0
28.10.2025 12:32


В Ростове-на-Дону суд признал виновным работника железной дороги в умышленном избиении одного из пассажиров. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина после инцидента на вокзале «Ростов-Главный» был уволен.

Со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру издание сообщает, что  конфликт произошёл на входе в здание вокзала из-за отказа пассажира пройти повторный досмотр. В ходе конфликта работник ООО «РЖД-ТБ» применил силу. Происшествие затем легло в основу уголовного дела. 

– Железнодорожный районный суд признал работника виновным по статье 112 УК РФ, однако сразу после вынесения приговора увольнение не последовало. Прокуратура направила руководству организации представление с требованием прекратить трудовые отношения с сотрудником. После рассмотрения замечания работодателем трудовой контракт был расторгнут, и работник официально лишился работы, – передают ростовские журналисты.  

Лента новостей

15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
13:22
Бочаров анонсировал создание музея СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде пройдёт международный турнир по боксу памяти Николая МакиенкоСмотреть фотографии
12:59
Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволенСмотреть фотографии
11:43
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублейСмотреть фотографии
11:39
«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцамиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветовСмотреть фотографии
11:27
Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственникаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
08:00
Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:32
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцевСмотреть фотографии
07:10
Минобороны: над регионами России за ночь сбито 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:00
Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:30
Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жильеСмотреть фотографии
06:02
Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
 