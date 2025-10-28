Экономика

Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсов

Экономика 28.10.2025 13:26
0
28.10.2025 13:26


Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня, 28 октября, в Госдуме раскритиковала практику маркетплейсов, которые предлагают более выгодные условия по цене, если покупатель расплачивается картой их банка. 

- Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность, например, платить карточками какого-то банка и указать другую цену. А платформы могут, но это не совсем справедливая конкуренция, - цитирует Набиуллину Интерфакс.

В настоящее время ЦБ обсуждает с банками и маркетплейсами изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов. Консолидированные предложения по решению этого вопроса могут быть приняты уже этой осенью.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.10.2025 06:30
Экономика 28.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 06:02
Экономика 28.10.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.10.2025 08:10
Экономика 27.10.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 19:59
Экономика 24.10.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 15:59 Реклама
Экономика 24.10.2025 15:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 14:54 Реклама
Экономика 24.10.2025 14:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 13:39
Экономика 24.10.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 12:01
Экономика 24.10.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 21:58
Экономика 23.10.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 16:09 Реклама
Экономика 23.10.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2025 06:03
Экономика 23.10.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 18:57
Экономика 22.10.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:56
Экономика 22.10.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:13
Экономика 22.10.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 07:47
Экономика 22.10.2025 07:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
13:22
Бочаров анонсировал создание музея СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде пройдёт международный турнир по боксу памяти Николая МакиенкоСмотреть фотографии
12:59
Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволенСмотреть фотографии
11:43
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублейСмотреть фотографии
11:39
«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцамиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветовСмотреть фотографии
11:27
Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственникаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
08:00
Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:32
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцевСмотреть фотографии
07:10
Минобороны: над регионами России за ночь сбито 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:00
Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:30
Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жильеСмотреть фотографии
06:02
Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
 