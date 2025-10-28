Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня, 28 октября, в Госдуме раскритиковала практику маркетплейсов, которые предлагают более выгодные условия по цене, если покупатель расплачивается картой их банка.

- Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность, например, платить карточками какого-то банка и указать другую цену. А платформы могут, но это не совсем справедливая конкуренция, - цитирует Набиуллину Интерфакс.

В настоящее время ЦБ обсуждает с банками и маркетплейсами изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов. Консолидированные предложения по решению этого вопроса могут быть приняты уже этой осенью.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!