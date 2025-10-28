В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»

В Волжском Волгоградской области пройдут съемки художественного фильма «Блогерши», режиссером которого является Вера Соколова. Члены съемочной группы уже успели запечатлеть себя на фоне одной из многочисленных скульптур суслика в старой части города.
Ожидается, что в фильме снимутся такие актеры, как Кристина Бабушкина, Тимур Ефременков, Иван Жвакин, Иван Охлобыстин, Влад Терских, Мария Михалкова-Кончаловская и Вера Авеева.
Ориентировочно съемки могут начаться уже в эти выходные. А у волжан появится шанс принять участие в массовках.
Фото администрации Волжского / t.me