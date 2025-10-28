Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на своем заседании прекратила полномочия двух судей, которые скоропостижно скончались в сентябре-октябре текущего года, передает V102.RU со ссылкой на итоги заседания.

Так, в связи со смертью прекращены полномочия зампредседателя Дзержинского районного суда, федеральной судьи Юлии Стрепетовой. Она, напомним, ушла из жизни в конце сентября текущего года возрасте 42 лет после тяжелой продолжительной болезни.

В октябре не стало и судьи Волжского городского суда Ольги Суденко. Женщина скончалась в возрасте 56 лет.





