В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкой

Сбитую сегодня, 27 октября, на пешеходном переходе волгоградку госпитализировали в больницу №25, где она проходит обследование. 7-летнюю девочку после осмотра врачей направили на амбулаторное лечение. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, происшествие случилось сегодня в 17:05 рядом с пиццерией на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. Hyundai Creta наехал на двух пешеходов – женщину и ребенка, которые переходили проезжую часть по переходу. Автомобиль даже не притормозил и продолжал движение, пока люди не упали.