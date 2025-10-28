Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВО





Волгоградский священнослужитель и заместитель командира по воспитательной работе 20-й мотострелковой дивизии иерей Николай Лихолетов привез для военнослужащих в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Как рассказали в Волгоградской епархии, священник передал бойцам необходимые вещи и техническое оборудование.

Также священнослужитель провел богослужения, где военнослужащие смогли приступить к обряду покаяния и причаститься, а также вместе помолиться. Также батюшка смог навестить раненых и поддержать их моральный дух.

Напомним, ранее волгоградский священник Владимир Пономаренко рассказал информагентству о поездках в зону СВО и встречах с бойцами.

Фото: Волгоградская епархия / vk.com