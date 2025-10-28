«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцами





Губернатор Волгоградской области в эти минуты проводит встречу с молодым поколением волгоградцев, которая, как сообщало ИА «Высота 102», организована на площадке обновленного ТЮЗа. Глава региона подводит итоги молодежного форума #ТриЧетыре, который в этом году стал международным и крупнейшим на Юге России. В ходе встречи губернатор передал в дар молодым волгоградцам мяч с автографами игроков сборной России по футболу.

О чем заявил глава Волгоградской области к этому часу. Цитаты:

– Наша встреча проходит, без преувеличения, в самом современном Театре юного зрителя нашей страны. Молодежь Волгоградской области по праву может записать себе в актив создание еще одного важного для всех жителей нашего региона проекта. С чем я вас и поздравляю! Рассчитываю, что Театр юного зрителя станет по-настоящему ведущим центром, координирующим работу школьных и студенческих театров Волгоградской области. Также считаю важным привлекать к этой работе ведущих артистов, режиссеров, специалистов кукольного и молодежного театров, НЭТа, Царицынской оперы, театра музыкальной комедии, профильных учебных заведений, других творческих объединений».

– Несмотря на то, что это был уже четвертый по счету молодежный фестиваль в Волгоградской области, многое на нем было впервые. И это хорошо. Растем и развиваемся! По просьбе студенческой молодежи были перенесены на сентябрь даты проведения фестиваля, добавлены новые локации, выросло число фестивальных площадок. В ходе проведения фестиваля были серьезно усилены патриотический, спортивный, культурный, образовательный, семейный, детский и международный треки, впервые был представлен трек креативных индустрий. И в целом были учтены молодежные инициативы, сформированные по итогам третьего фестиваля.





– Одной из площадок молодежного фестиваля, по ставшей уже доброй традиции, стал стадион «Волгоград Арена». А чуть позже, 10 октября, на нашем стадионе был проведен международный футбольный матч между национальными сборными России и Ирана. Победившая в товарищеском матче российская сборная передала Волгоградской области мяч с автографами всех футболистов сборной и повязку капитана с символической надписью «Сталинград – Родина Победы». Считаю, что будет правильным передать эти победные символы сборной России по футболу по прямому предназначению – Сталинграду и нашей молодежи, впереди у которой, я уверен, – много ярких, значимых, серьезных побед.

– Участники и гости вновь были единодушны в том, что своей яркой, разнообразной, насыщенной программой, высоким уровнем организации, широкой географией участников фестиваль #ТриЧетыре вновь подтвердил свой статус главного молодежного события 2025 года города-героя Волгограда, Волгоградской области и всего Юга России. Наш фестиваль стал узнаваемым во многих регионах нашей большой страны и даже далеко за ее пределами. В молодежном фестивале #ТриЧетыре приняли участие 540 тысяч человек. Значит, действительно, фестиваль было интересный, востребованный. Я всех вас с этим поздравляю!

– Хочу напомнить и обратить ваше внимание, – мы остаемся верны изначально заявленной позиции: Волгоградский молодежный фестиваль #ТриЧетыре не только проводится для молодежи, он формируется, организуется и проводится самой молодежью Волгоградской области, которая, без преувеличения, является подлинным вдохновителем, автором и организатором фестиваля и проектов развития Волгограда и Волгоградской области.

– Пользуясь случаем, благодарю вас и вашем лице всех организаторов, участников и партнеров фестиваля, всех, кто обеспечивал комплексную безопасность мероприятия, и, конечно, наших волонтеров, добровольцев за большой труд и участие в подготовке, организации и проведении четвертого Волгоградского молодежного фестиваля. И отдельное спасибо предлагаю сказать нашим бессменным сопредседателям оргкомитета фестиваля Александру Владимировичу Дорждееву и Владимиру Васильевичу Марченко, потому что от их работы во многом зависит качество подготовки и проведения фестиваля.