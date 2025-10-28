Общество

«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцами

Общество 28.10.2025 11:39
0
28.10.2025 11:39


Губернатор Волгоградской области в эти минуты проводит встречу с молодым поколением волгоградцев, которая, как сообщало ИА «Высота 102», организована на площадке обновленного ТЮЗа. Глава региона подводит итоги молодежного форума #ТриЧетыре, который в этом году стал международным и крупнейшим на Юге России. В ходе встречи губернатор передал в дар молодым волгоградцам мяч с автографами игроков сборной России по футболу. 

О чем заявил глава Волгоградской области к этому часу. Цитаты: 

– Наша встреча проходит, без преувеличения, в самом современном Театре юного зрителя нашей страны. Молодежь Волгоградской области по праву может записать себе в актив создание еще одного важного для всех жителей нашего региона проекта. С чем я вас и поздравляю! Рассчитываю, что Театр юного зрителя станет по-настоящему ведущим центром, координирующим работу школьных и студенческих театров Волгоградской области. Также считаю важным привлекать к этой работе ведущих артистов, режиссеров, специалистов кукольного и молодежного театров, НЭТа, Царицынской оперы, театра музыкальной комедии, профильных учебных заведений, других творческих объединений».

– Несмотря на то, что это был уже четвертый по счету молодежный фестиваль в Волгоградской области, многое на нем было впервые. И это хорошо. Растем и развиваемся! По просьбе студенческой молодежи были перенесены на сентябрь даты проведения фестиваля, добавлены новые локации, выросло число фестивальных площадок. В ходе проведения фестиваля были серьезно усилены патриотический, спортивный, культурный, образовательный, семейный, детский и международный треки, впервые был представлен трек креативных индустрий. И в целом были учтены молодежные инициативы, сформированные по итогам третьего фестиваля.


– Одной из площадок молодежного фестиваля, по ставшей уже доброй традиции, стал стадион «Волгоград Арена». А чуть позже, 10 октября, на нашем стадионе был проведен международный футбольный матч между национальными сборными России и Ирана. Победившая в товарищеском матче российская сборная передала Волгоградской области мяч с автографами всех футболистов сборной и повязку капитана с символической надписью «Сталинград – Родина Победы». Считаю, что будет правильным передать эти победные символы сборной России по футболу по прямому предназначению – Сталинграду и нашей молодежи, впереди у которой, я уверен, – много ярких, значимых, серьезных побед.

– Участники и гости вновь были единодушны в том, что своей яркой, разнообразной, насыщенной программой, высоким уровнем организации, широкой географией участников фестиваль #ТриЧетыре вновь подтвердил свой статус главного молодежного события 2025 года города-героя Волгограда, Волгоградской области и всего Юга России. Наш фестиваль стал узнаваемым во многих регионах нашей большой страны и даже далеко за ее пределами. В молодежном фестивале #ТриЧетыре приняли участие 540 тысяч человек. Значит, действительно, фестиваль было интересный, востребованный. Я всех вас с этим поздравляю!

– Хочу напомнить и обратить ваше внимание, – мы остаемся верны изначально заявленной позиции: Волгоградский молодежный фестиваль #ТриЧетыре не только проводится для молодежи, он формируется, организуется и проводится самой молодежью Волгоградской области, которая, без преувеличения, является подлинным вдохновителем, автором и организатором фестиваля и проектов развития Волгограда и Волгоградской области.

– Пользуясь случаем, благодарю вас и вашем лице всех организаторов, участников и партнеров фестиваля, всех, кто обеспечивал комплексную безопасность мероприятия, и, конечно, наших волонтеров, добровольцев за большой труд и участие в подготовке, организации и проведении четвертого Волгоградского молодежного фестиваля. И отдельное спасибо предлагаю сказать нашим бессменным сопредседателям оргкомитета фестиваля Александру Владимировичу Дорждееву и Владимиру Васильевичу Марченко, потому что от их работы во многом зависит качество подготовки и проведения фестиваля.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2025 15:35
Общество 28.10.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 14:51
Общество 28.10.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:55
Общество 28.10.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:43
Общество 28.10.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:38
Общество 28.10.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:22
Общество 28.10.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 11:27
Общество 28.10.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 10:14
Общество 28.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 10:10
Общество 28.10.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 09:15
Общество 28.10.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 08:29
Общество 28.10.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 08:00
Общество 28.10.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 07:32
Общество 28.10.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 07:00
Общество 28.10.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 21:09
Общество 27.10.2025 21:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
13:22
Бочаров анонсировал создание музея СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде пройдёт международный турнир по боксу памяти Николая МакиенкоСмотреть фотографии
12:59
Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволенСмотреть фотографии
11:43
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублейСмотреть фотографии
11:39
«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцамиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветовСмотреть фотографии
11:27
Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственникаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
08:00
Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:32
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцевСмотреть фотографии
07:10
Минобороны: над регионами России за ночь сбито 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:00
Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:30
Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жильеСмотреть фотографии
06:02
Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
 