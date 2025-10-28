В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу Волги

Бывший санаторий завода технического углерода, расположенный на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда, выставлен на продажу за 40 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU, покупателя объекта недвижимости площадью 2518 кв.м. и земельного участка размеров 3 га, на котором находится здание, пытаются найти через сайт бесплатных объявлений.





В предложении указано, что бывший заводской санаторий идеально подходит для восстановления, перепрофилирования или строительства нового объекта.

- Существующее здание может быть реконструировано и модернизировано под различные цели: санаторий, дом отдыха, гостиничный комплекс, реабилитационный центр и т.д., - говорится в объявлении. - 3 га земли позволяют реализовать различные проекты: строительство новых корпусов, зон отдыха, спортивных площадок и т.д.

Вместимость существующего трехэтажного здания составляет от 100 до 150 мест. Есть все необходимые коммуникации.

Скриншот с сайта бесплатных объявлений

Фото Красноармейского района из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!