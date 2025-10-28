1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцев





С 1 ноября 2025 года вступает в силу закон о лимите SIM-карт для абонентов. Теперь волгоградцам нельзя будет регистрировать на свое имя более 20 мобильных номеров.

Операторов сотовой связи обязали проверить количество номеров, которые числятся на одного гражданина. Просрочка влечет запрет оказывать услуги в части непроверенных номеров. Речь идет о тех, которые до 1 апреля 2025 года выделили операторы и предоставили в пользование абоненты из числа компаний или ИП.

Узнать о наличии зарегистрированных карт можно будет через портал Госуслуги в разделе «SIM-карты», где будет представлен весь список номеров. Также можно будет узнать о количестве номеров в службе поддержке оператора сотовой