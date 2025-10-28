Бочаров анонсировал создание музея СВО в Волгограде





Сегодня, 28 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи с молодежью в ТЮЗе анонсировал создание в регионе музея специальной военной операции.

Напомним, встреча с волгоградской молодежью проходит в рамках подведения итогов молодежного форума #ТриЧетыре, который в этом году стал международным и крупнейшим на Юге России.

Глава региона подчеркнул, что музей будет посвящен мужеству и героизму современных защитников Отечества - участникам специальной военной операции.

– Четвертый Волгоградский Молодежный Фестиваль #ТриЧетыре проходил под знаменем 80-летия Великой Победы и был посвящен подвигу и мужеству защитников нашего Отечества. Учитывая важность и значение специальной военной операции для настоящего и будущего нашей страны, считаю своевременным приступить к организации и созданию в Волгоградской области музея специальной военной операции, посвященного мужеству и героизму современных защитников Отечества – участников специальной военной операции, – отметил Андрей Бочаров.