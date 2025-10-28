Волгоградским водителям объяснили правила замены номеров без российского триколора





Волгоградские автолюбители, получившие государственные регистрационные знаки до вступления изменений, не обязаны менять их на новые образцы с флагом России. Об этом рассказали 28 октября в пресс-службе МВД России.

с 1 января этого года вступили в силу поправки в ГОСТ, которые предполагают обязательным наличие российского триколора на номерах с световозвращающим покрытием.

- Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена, - уточнили в РИА Новости.

Также в ведомстве уточнили, что за использование нестандартных номеров предусмотрен штраф в 500 рублей или предупреждение.