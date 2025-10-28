Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила Подшибякина





Губернатор Камчатского Края Владимир Солодов встретился с вдовой погибшего волгоградского морпеха Михаила Подшибякина и отметил подвиг бойца. Об этом глава края рассказал в своем Telegram-канале.





Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал вдове погибшего на СВО Михаила Подшибякина золотую звезду Героя РФ.

В ходе встречи с Анастасией Подшибякиной глава края выразил соболезнования и пообещал оказать поддержку.

- Во время поездок на передовую, общаясь с бойцами 40-й бригады морской пехоты, не раз слышал о нём добрые слова как о человеке и командире. Михаил Иванович и его бойцы внесли достойный вклад в освобождение населённых пунктов в Донецкой Народной Республике и в защиту Курской земли. В школах о наших героях необходимо постоянно рассказывать, чтобы молодёжь на Камчатке знала и помнила тех, кто защищает нашу страну в это непростое время, - отметил Владимир Солодов.

Кроме того, в честь бойца СВО на Камчатке один из ежегодных турниров по карате будет посвящен памяти Героя России Михаила Подшибякина

Видео: Владимир Солодов / t.me