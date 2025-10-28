Общество

Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей Бочаров

Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 октября, проведет встречу с молодежью. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона планирует обсудить с молодыми волгоградцами итоги фестивали #ТриЧетыре в обновленном ТЮЗе.  

Напомним, что на прошлой неделе Театр юного зрителя открылся после масштабной реконструкции. Обновленное полностью здание стало настоящим арт-пространством будущего с самым современным оборудованием: цифровой механикой сцены, подъемными платформами, лазерным освещением и уникальной звуковой системой. У труппы ТЮЗа появилась возможность ставить спектакли, используя эффекты, которые раньше были доступны только крупным столичным театрам.

Особый акцент сделан на комфорт зрителей: в театре три зала разной вместимости – большой на 530 мест, малый (99 мест) и камерный (80). В фойе можно увидеть отреставрированное панно работы художника Алексея Бровко, выставку скульптур заслуженного художника России Сергея Щербакова, инсталляцию «Театральные костюмы».

Лента новостей

11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:15
Деньги – это бумага: премьера криминального сериала «Обнальщик» на Wink.ru состоится 13 ноябряСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградским водителям объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
08:00
Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:32
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцевСмотреть фотографии
07:10
Минобороны: над регионами России за ночь сбито 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:00
Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:30
Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жильеСмотреть фотографии
06:02
Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
20:48
В Волжском частично закроют мост через ж/д путиСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом молодая жена участника СВО оставила мужа без 4 миллионовСмотреть фотографии
20:09
Прокуратура осадила захотевшую нажиться на жильцах волгоградскую предпринимательницуСмотреть фотографии
19:38
Пассажиров круизного лайнера неожиданно высадили в загадочном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыхаСмотреть фотографии
18:48
Четырехкилометровая пробка парализовала часть ВолгоградаСмотреть фотографии
18:34
Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцевСмотреть фотографии
17:57
Житель Камышина сознался в жестоком убийствеСмотреть фотографии
17:22
Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом годуСмотреть фотографии
17:05
Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»Смотреть фотографии
16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
 