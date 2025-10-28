Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей Бочаров





Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 октября, проведет встречу с молодежью. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона планирует обсудить с молодыми волгоградцами итоги фестивали #ТриЧетыре в обновленном ТЮЗе.

Напомним, что на прошлой неделе Театр юного зрителя открылся после масштабной реконструкции. Обновленное полностью здание стало настоящим арт-пространством будущего с самым современным оборудованием: цифровой механикой сцены, подъемными платформами, лазерным освещением и уникальной звуковой системой. У труппы ТЮЗа появилась возможность ставить спектакли, используя эффекты, которые раньше были доступны только крупным столичным театрам.

Особый акцент сделан на комфорт зрителей: в театре три зала разной вместимости – большой на 530 мест, малый (99 мест) и камерный (80). В фойе можно увидеть отреставрированное панно работы художника Алексея Бровко, выставку скульптур заслуженного художника России Сергея Щербакова, инсталляцию «Театральные костюмы».