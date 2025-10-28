Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторов

Фроловский городской суд Волгоградской области отказал коллекторской фирме в праве взыскивать с местной жительницы долг по кредитному договору, существование которого они доказать не смогли. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

ООО «ПКО «Феникс» обратилось с иском к местной жительнице о взыскании 63 905 рублей задолженности по кредитному договору, образовавшейся в период с 2008 по 2022 годы. По доводам коллекторской фирмы, женщина заключила с ЗАО «Банк Русский Стандарт» кредитный договор 11 сентября 2005 года. В 2022-ом право требования долга перешло к ООО «ПКО «Феникс». Однако предоставить суду оригинал договора или заверенную надлежащим образом копию истец не смог, как и доказать, что женщина получила кредитную карту и активировала ее.

Судом удалось лишь установить, что жительница Фролово летом 2008 года брала в указанном банке потребительский кредит в размере 9 135 рублей при покупке домашнего кинотеатра. Других договоров с ней не обнаружено.

В этой связи суд отказал коллекторам в удовлетворении иска, так как пришел к выводу о недоказанности заявленных требований. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!