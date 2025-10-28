Происшествия

Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФ

28.10.2025 08:46
0
28.10.2025 08:46


Индивидуальному предпринимателю Фроловский городской суд ограничил выезд за пределы РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, поводом послужила непогашенная задолженность бизнесвумен. Женщина задолжала 2 миллиона 409 тысяч 144 рубля в качестве налогов и страховых взносов. В отношении нее уже было открыто исполнительное производство. При этом предпринимательница не назвала уважительных причин, по которым она не погасила долг. 

Теперь женщина не сможет выехать за границу, пока не исполнит свои долговые обязательства. 


Лента новостей

11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:15
Деньги – это бумага: премьера криминального сериала «Обнальщик» на Wink.ru состоится 13 ноябряСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградским водителям объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
08:00
Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:32
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцевСмотреть фотографии
07:10
Минобороны: над регионами России за ночь сбито 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:00
Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:30
Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жильеСмотреть фотографии
06:02
Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
20:48
В Волжском частично закроют мост через ж/д путиСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом молодая жена участника СВО оставила мужа без 4 миллионовСмотреть фотографии
20:09
Прокуратура осадила захотевшую нажиться на жильцах волгоградскую предпринимательницуСмотреть фотографии
19:38
Пассажиров круизного лайнера неожиданно высадили в загадочном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыхаСмотреть фотографии
18:48
Четырехкилометровая пробка парализовала часть ВолгоградаСмотреть фотографии
18:34
Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцевСмотреть фотографии
17:57
Житель Камышина сознался в жестоком убийствеСмотреть фотографии
17:22
Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом годуСмотреть фотографии
17:05
Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»Смотреть фотографии
16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
 