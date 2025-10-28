Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФ

Индивидуальному предпринимателю Фроловский городской суд ограничил выезд за пределы РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, поводом послужила непогашенная задолженность бизнесвумен. Женщина задолжала 2 миллиона 409 тысяч 144 рубля в качестве налогов и страховых взносов. В отношении нее уже было открыто исполнительное производство. При этом предпринимательница не назвала уважительных причин, по которым она не погасила долг.
Теперь женщина не сможет выехать за границу, пока не исполнит свои долговые обязательства.