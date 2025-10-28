Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублей

Администрация муниципального округа город Михайловка Волгоградской области объявила о поиске банка для привлечения коммерческого кредита. Согласно данным сайта госзаказов, муниципалитет разместил извещение о привлечении займа в размере 60 миллионов рублей. За пользование кредитной линией на срок до 730 дней чиновники готовы выплатить из городской казны 24,3 миллиона рублей. Деньги понадобились для погашения дефицита бюджета.
Напомним, весной этого года мэрия Михайловки намеревалась оформить кредит на сумму в 65 миллиона рублей, который бы обошелся бюджету в 44,8 миллиона. Однако затем закупка была отменена, при этом о причинах отмены не сообщалось.