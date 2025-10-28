Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверя





В Волгоградской области охотники сняли на видео животное, похожее на медведя. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, зверь попал в прицел в Нехаевском районе Волгоградской области. Животное медленно двигалось вдоль лесопосадки. Авторы видеоролика утверждают, что это был медведь. Однако отследить, куда направилось животное после того, как попало в кадр, охотникам не удалось.





Между тем, в облкомприроды в ответе на запрос информагентства пояснили, что ни от охотничьих инспекторов, ни от охотпользователей информации об обнаружении медведя на территории Волгоградской области в ведомство не поступало.

– Эти животные не обитают ни в Волгоградской, ни в Ростовской, ни в Воронежской областях. Что касается видео, то по оценке специалистов, установить по нему вид животного не представляется возможным из-за большой удаленности объекта. Цифровой тепловизор, через который ведется наблюдение, дает не реальную картинку, а термограмму – визуальное отображение теплового излучения, и может искажать реальные габариты и очертания животного, – пояснили в органе исполнительной власти.

Видео: читатели ИА «Высота 102»