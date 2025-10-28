Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственника

Семья из Тюмени нашла место захоронения своего родственника, пропавшего без вести во время Сталинградской битвы. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме, Евгений Агапов и его племянница Татьяна Калинина долгие годы пытались выяснить хоть какую-то информацию о своем родном человеке – Иване Семеновиче Агапове.
Только спустя десятилетия удалось установить место его захоронения. Останки бойца были найдены на территории Волгоградской области благодаря работе поискового отряда под руководством Александра Восконьяна.
Родственники героя возложили цветы к братской могиле и почтили память всех павших защитников Родины.
Фото Волгоградской областной думы