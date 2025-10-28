Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жилье





Половина волгоградских семей с двумя детьми может позволить себе арендное жилье. К такому выводу пришли эксперты РИА Рейтинг, опубликовавшие очередное исследование.

Волгоградская область по доступности арендного жилья расположилась в середине списка российских регионов, заняв 40-е место. Так, аналитики считают, что 50,1% семей с двумя детьми имеют материальную возможность снимать квартиру. Для этого, правда, необходим совокупный семейный доход на затраты на съем жилья и повседневные расходы в размере не менее 95 тысячи рублей.

Уже по традиции лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Например, в ЯНАО 76,4% семей с двумя детьми могут позволить себе съемное жилье. Доход таких семей не должен быть ниже 175,2 тысячи рублей. А замыкают список Чечня и Ингушетия. В частности, в Чечне доля семей, которые могут переехать в арендованную квартиру, составляет всего 13,5%. Доход ячеек общества в этой республике должен быть на уровне 116 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что квартирный вопрос остается одной из наиболее острых проблем для российских семей. Особенно на фоне снижения возможностей для приобретения собственного жилья из-за увеличения процентных ставок. Однако при этом аналитики утверждают, что доступность аренды жилья в России в январе-сентябре 2025 года выросла, почти достигнув рекордных значений прошлых лет.

Как считался рейтинг. Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за январь-сентябрь 2025 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

