Экономика

Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жилье

Экономика 28.10.2025 06:30
0
28.10.2025 06:30


Половина волгоградских семей с двумя детьми может позволить себе арендное жилье. К такому выводу пришли эксперты РИА Рейтинг, опубликовавшие очередное исследование. 

Волгоградская область по доступности арендного жилья расположилась в середине списка российских регионов, заняв 40-е место. Так, аналитики считают, что 50,1% семей с двумя детьми имеют материальную возможность снимать квартиру. Для этого, правда, необходим совокупный семейный доход на затраты на съем жилья и повседневные расходы в размере не менее 95 тысячи рублей. 

Уже по традиции лидерами рейтинга стали  Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Например, в ЯНАО 76,4% семей с двумя детьми могут позволить себе съемное жилье. Доход таких семей не должен быть ниже 175,2 тысячи рублей.  А замыкают список Чечня и Ингушетия. В частности, в Чечне доля семей, которые могут переехать в арендованную квартиру, составляет всего 13,5%. Доход ячеек общества в этой республике должен быть на уровне 116 тысяч рублей. 

Эксперты отмечают, что квартирный вопрос остается одной из наиболее острых проблем для российских семей. Особенно на фоне снижения возможностей для приобретения собственного жилья из-за увеличения процентных ставок. Однако при этом аналитики утверждают, что доступность аренды жилья в России в январе-сентябре 2025 года выросла, почти достигнув рекордных значений прошлых лет.

Как считался рейтинг. Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за январь-сентябрь 2025 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.10.2025 06:02
Экономика 28.10.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.10.2025 08:10
Экономика 27.10.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 19:59
Экономика 24.10.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 15:59 Реклама
Экономика 24.10.2025 15:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 14:54 Реклама
Экономика 24.10.2025 14:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 13:39
Экономика 24.10.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 12:01
Экономика 24.10.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 21:58
Экономика 23.10.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 16:09 Реклама
Экономика 23.10.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2025 06:03
Экономика 23.10.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 18:57
Экономика 22.10.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:56
Экономика 22.10.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:13
Экономика 22.10.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 07:47
Экономика 22.10.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2025 11:45
Экономика 20.10.2025 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:15
Деньги – это бумага: премьера криминального сериала «Обнальщик» на Wink.ru состоится 13 ноябряСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградским водителям объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
08:00
Мишка? В Волгоградской области сняли на видео неведомого зверяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:32
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцевСмотреть фотографии
07:10
Минобороны: над регионами России за ночь сбито 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:00
Губернатор Камчатского края отметил подвиг волгоградского морпеха Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:30
Эксперты: половина волгоградских семей может позволить себе съемное жильеСмотреть фотографии
06:02
Михайловка запросила коммерческий кредит в 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде участник свадебного кортежа лишился девятки за выкрутасы на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
18-летний волгоградец с ножом похитил телефон у подросткаСмотреть фотографии
21:09
В облздраве рассказали о состоянии сбитых у пиццерии мамы с дочкойСмотреть фотографии
20:48
В Волжском частично закроют мост через ж/д путиСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом молодая жена участника СВО оставила мужа без 4 миллионовСмотреть фотографии
20:09
Прокуратура осадила захотевшую нажиться на жильцах волгоградскую предпринимательницуСмотреть фотографии
19:38
Пассажиров круизного лайнера неожиданно высадили в загадочном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыхаСмотреть фотографии
18:48
Четырехкилометровая пробка парализовала часть ВолгоградаСмотреть фотографии
18:34
Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцевСмотреть фотографии
17:57
Житель Камышина сознался в жестоком убийствеСмотреть фотографии
17:22
Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом годуСмотреть фотографии
17:05
Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»Смотреть фотографии
16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
 