Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков

Общество 28.10.2025 13:55
Участвующие в специальной военной операции добровольцы-штурмовики смогут получить статус ветерана и инвалида боевых действий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. 

Изменения внесены в закон «О ветеранах». Статус ветерана боевых действий теперь смогут получить бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.

Территориальный орган Соцфонда будет устанавливать ежемесячную денежную выплату со дня признания указанных лиц ветеранами.

Уточняется, что те, кто не реализовал свое право на получение выплат, автоматически смогут их получить без подачи заявлений. 

Закон вступил силу со дня его подписания.

